Тото Вольф прокомментировал будущее Джорджа Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команда по-прежнему рассчитывает на Джорджа Расселла в долгосрочной перспективе.



«Джордж, безусловно, является частью наших планов на долгосрочную перспективу, но не на 2021 год. У него действующий трёхлетний контракт с «Уильямсом», по которому ему предстоит провести там ещё один сезон. Клэр очень чётко дала понять, что считает Джорджа важным активом команды. Нужно уважать её позицию.

«Уильямс» дал Джорджу возможность дебютировать в Формуле-1, и именно поэтому их позицию нужно ценить. С другой стороны, это совсем не значит, что если бы Расселл был свободен от контрактных обязательств, то получил гарантированное место в «Мерседесе».

Мы очень довольны составом, который у нас есть, Валттери и Льюисом. Они хорошо работают, они прекрасно ладят друг с другом, что важно для динамики внутри команды и инженеров, которые ценят их обратную связь», — приводит слова Вольфа GPFans.