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Опубликован полный радиообмен Квята, Грожана и Магнуссена перед стартом Гран-при Венгрии

Опубликован полный радиообмен Квята, Грожана и Магнуссена перед стартом Гран-при Венгрии
Авто / Формула-1 0

Портал RaceFans опубликовал полную расшифровку радиообмена на прогревочном круге Гран-при Венгрии между командой «Хаас» и её пилотами Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном, а также запросов, которые делал своему инженеру российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.

Грожан и Магнуссен на прогревочном круге общались с командой по радио и получили от неё ответы. Оба в итоге стартовали из боксов, сменив промежуточные шины на слики. За это на финише к их итоговому результату было добавлено по 10 секунд.

Магнуссен: Ах, мы поступили неправильно. Траектория уже сухая.
Инженер: Понял, Кевин, понял. Что ты хочешь делать?
Инженер: Итак, мы начнём, а потом разберёмся, Кевин.
Магнуссен: Принято.
Инженер: Окей, Кевин, я думаю, мы остановимся сейчас. В боксы сейчас.
Магнуссен: Да, я согласен. В боксы сейчас, в боксы сейчас.
Магнуссен: За сликами, да? За сликами?
Магнуссен: В боксы сейчас за сликами.
Инженер: Да, в боксы за сликами.
Магнуссен: В боксы. В боксы за сликами.

Грожан: Трасса уже достаточно подсохла.
Грожан: Меня подмывает заехать в боксы и поставить слики
Инженер: В боксы, Ромен, в боксы.
Инженер: В боксы, Ромен, в боксы.

Квят: Могу ли я заехать в боксы за сликами перед стартом? Подтвердите, пожалуйста.
Квят: Пожалуйста, подтвердите, могу ли я заехать в боксы сейчас.
Квят: Магнуссен в боксах.

Даниилу ответили, только когда гонка уже началась

Квят: В боксы.
Квят: Если хотите, мы можем остаться. Но я думаю, что мы можем принять важное решение на этом этапе.
Инженер: Я дам тебе знать.
Инженер: Подтверждаю, мы останавливаемся в боксах.

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