Опубликован полный радиообмен Квята, Грожана и Магнуссена перед стартом Гран-при Венгрии

Портал RaceFans опубликовал полную расшифровку радиообмена на прогревочном круге Гран-при Венгрии между командой «Хаас» и её пилотами Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном, а также запросов, которые делал своему инженеру российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.



Грожан и Магнуссен на прогревочном круге общались с командой по радио и получили от неё ответы. Оба в итоге стартовали из боксов, сменив промежуточные шины на слики. За это на финише к их итоговому результату было добавлено по 10 секунд.



Магнуссен: Ах, мы поступили неправильно. Траектория уже сухая.

Инженер: Понял, Кевин, понял. Что ты хочешь делать?

Инженер: Итак, мы начнём, а потом разберёмся, Кевин.

Магнуссен: Принято.

Инженер: Окей, Кевин, я думаю, мы остановимся сейчас. В боксы сейчас.

Магнуссен: Да, я согласен. В боксы сейчас, в боксы сейчас.

Магнуссен: За сликами, да? За сликами?

Магнуссен: В боксы сейчас за сликами.

Инженер: Да, в боксы за сликами.

Магнуссен: В боксы. В боксы за сликами.



Грожан: Трасса уже достаточно подсохла.

Грожан: Меня подмывает заехать в боксы и поставить слики

Инженер: В боксы, Ромен, в боксы.

Инженер: В боксы, Ромен, в боксы.



Квят: Могу ли я заехать в боксы за сликами перед стартом? Подтвердите, пожалуйста.

Квят: Пожалуйста, подтвердите, могу ли я заехать в боксы сейчас.

Квят: Магнуссен в боксах.



Даниилу ответили, только когда гонка уже началась



Квят: В боксы.

Квят: Если хотите, мы можем остаться. Но я думаю, что мы можем принять важное решение на этом этапе.

Инженер: Я дам тебе знать.

Инженер: Подтверждаю, мы останавливаемся в боксах.