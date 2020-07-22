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Источник: «Феррари» создаст новую версию болида, заимствовав идеи «Мерседеса»

Источник: «Феррари» создаст новую версию болида, заимствовав идеи «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

«Феррари» в настоящее время занята разработкой новой версии болида на оставшуюся часть этого сезона и 2021 год, сообщает GPblog со ссылкой на Formula Uno Analisi Tecnica. Пока не ясно, дебютируют ли машина в гонках, но до введения ограничений на лимиты бюджетов «Скудерия» вполне может решить потратить дополнительные средства на такой подход.

Согласно данным источника, вторая версия SF1000 должна появиться во время Гран-при Испании. «Феррари» решила полностью изменить концепцию передней части. При этом она будет идентична той, что используют в «Мерседесе». Отмечается, что руководство итальянской команды не собирается полностью копировать болид конкурентов, как это сделали в «Рейсинг Пойнт», а продолжит дорабатывать собственные узлы.

Это уже не первые слухи в итальянской прессе, свидетельствующие о работе над SF1000 версии 2.0.

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