Источник: «Феррари» создаст новую версию болида, заимствовав идеи «Мерседеса»

«Феррари» в настоящее время занята разработкой новой версии болида на оставшуюся часть этого сезона и 2021 год, сообщает GPblog со ссылкой на Formula Uno Analisi Tecnica. Пока не ясно, дебютируют ли машина в гонках, но до введения ограничений на лимиты бюджетов «Скудерия» вполне может решить потратить дополнительные средства на такой подход.



Согласно данным источника, вторая версия SF1000 должна появиться во время Гран-при Испании. «Феррари» решила полностью изменить концепцию передней части. При этом она будет идентична той, что используют в «Мерседесе». Отмечается, что руководство итальянской команды не собирается полностью копировать болид конкурентов, как это сделали в «Рейсинг Пойнт», а продолжит дорабатывать собственные узлы.



Это уже не первые слухи в итальянской прессе, свидетельствующие о работе над SF1000 версии 2.0.