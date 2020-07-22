Источник: «Феррари» создаст новую версию болида, заимствовав идеи «Мерседеса»

«Феррари» в настоящее время занята разработкой новой версии болида на оставшуюся часть этого сезона и 2021 год, сообщает GPblog со ссылкой на Formula Uno Analisi Tecnica. Пока не ясно, дебютируют ли машина в гонках, но до введения ограничений на лимиты бюджетов «Скудерия» вполне может решить потратить дополнительные средства на такой подход.
Согласно данным источника, вторая версия SF1000 должна появиться во время Гран-при Испании. «Феррари» решила полностью изменить концепцию передней части. При этом она будет идентична той, что используют в «Мерседесе». Отмечается, что руководство итальянской команды не собирается полностью копировать болид конкурентов, как это сделали в «Рейсинг Пойнт», а продолжит дорабатывать собственные узлы.
Это уже не первые слухи в итальянской прессе, свидетельствующие о работе над SF1000 версии 2.0.
- 22 июля 2020
-
12:24
-
11:59
-
11:31
-
10:01
-
09:31
-
01:01
-
00:55
- 21 июля 2020
-
23:40
-
22:00
-
20:50
-
20:03
-
19:03
-
17:58
-
16:55
-
16:02
-
15:32
-
14:01
-
13:13
-
12:43
-
12:04
-
11:08
-
10:33
-
10:01
-
08:44
-
00:17
- 20 июля 2020
-
22:43
-
22:19
-
20:57
-
19:54
-
19:34
-
19:15
-
18:59
-
17:39
-
16:44
-
16:27