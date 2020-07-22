Вольф заявил, что не будет участвовать в переговорах Феттеля и «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, которому принадлежит часть акций компании «Астон Мартин», заявил, что не будет участвовать в переговорах «Рейсинг Пойнт» с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.



«Моё участие в автомобильной компании никак не связано с гоночной командой Формулы-1. Я не задействован ни в каких дискуссиях между Лоуренсом Строллом, Отмаром Зафнауэром и Себастьяном. Очевидно, мы хорошо знакомы с Феттелем. И я был частью некоторых, скажем, общественных собраний, но не более того», — приводит слова Вольфа Motorsport.



Предполагается, что, если переговоры «Рейсинг Пойнт» и Феттеля увенчаются успехом, немец займёт в команде место Серхио Переса.

«Чеко — ценная часть команды. Он был хорошим гонщиком, значимым для «Рейсинг Пойнт». Себастьян, с другой стороны, четырёхкратный чемпион мира, который способен принести коллективу скорость, большой технический опыт. Его подписание также важно с маркетинговой точки зрения. Но в итоге решение останется за Лоуренсом, какой состав будет лучшим для его гоночной команды», — добавил Вольф.

«Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин» со следующего сезона и получит статус заводской команды.