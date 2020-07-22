Вольф заявил, что не будет участвовать в переговорах Феттеля и «Астон Мартин»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, которому принадлежит часть акций компании «Астон Мартин», заявил, что не будет участвовать в переговорах «Рейсинг Пойнт» с четырёхкратным чемпионом Себастьяном Феттелем.
«Моё участие в автомобильной компании никак не связано с гоночной командой Формулы-1. Я не задействован ни в каких дискуссиях между Лоуренсом Строллом, Отмаром Зафнауэром и Себастьяном. Очевидно, мы хорошо знакомы с Феттелем. И я был частью некоторых, скажем, общественных собраний, но не более того», — приводит слова Вольфа Motorsport.
Предполагается, что, если переговоры «Рейсинг Пойнт» и Феттеля увенчаются успехом, немец займёт в команде место Серхио Переса.
«Чеко — ценная часть команды. Он был хорошим гонщиком, значимым для «Рейсинг Пойнт». Себастьян, с другой стороны, четырёхкратный чемпион мира, который способен принести коллективу скорость, большой технический опыт. Его подписание также важно с маркетинговой точки зрения. Но в итоге решение останется за Лоуренсом, какой состав будет лучшим для его гоночной команды», — добавил Вольф.
«Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин» со следующего сезона и получит статус заводской команды.
- 22 июля 2020
-
12:24
-
11:59
-
11:31
-
10:01
-
09:31
-
01:01
-
00:55
- 21 июля 2020
-
23:40
-
22:00
-
20:50
-
20:03
-
19:03
-
17:58
-
16:55
-
16:02
-
15:32
-
14:01
-
13:13
-
12:43
-
12:04
-
11:08
-
10:33
-
10:01
-
08:44
-
00:17
- 20 июля 2020
-
22:43
-
22:19
-
20:57
-
19:54
-
19:34
-
19:15
-
18:59
-
17:39
-
16:44
-
16:27