Резервный гонщик «Ред Булл» дебютирует в Формуле-Е, где заменит экс-пилота «Торо Россо»

Резервист «Ред Булл» и «Альфа Таури» Сержио Сетте Камара, вернувшийся недавно в программу австрийского коллектива, дебютирует в Формуле-Е, где проведёт оставшиеся гонки сезона. Молодой пилот присоединился к американской команде Geox Dragon Racing. В ней он заменит бывшего гонщика «Торо Россо» Брендона Хартли.
Камара уже знаком с Формулой-Е, он проводил тесты болида в Марракеше.
«У меня и команды действительно образовалась сильная химия на тестах Новичков в Марракеше. Мы выполнили всю намеченную программу и хорошо выступили, закончив день со вторым временем.
Я рад поделиться новостью о том, что снова буду работать с Geox Dragon Racing, на этот раз в гоночных условия, что делает наше сотрудничество ещё более особенным. Хочу поблагодарить Джея Пенске и каждого члена Geox Dragon Racing за предоставленную мне возможность», — отметил Камара.
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