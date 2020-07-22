Хауг: скучной Формулу-1 делает не «Мерседес»
Бывший босс «Мерседеса» Норберт Хауг выразил мнение, что команда настолько хороша в последнее время, что её можно назвать безупречной. При этом он считает, что доминирование коллектива из Брэкли вовсе не делает Формулу-1 скучной.
«Совершенство, которое было достигнуто «Мерседесом» за последние шесть лет, просто не имеет аналогов в истории гонок. И это заслуженно. Если вы говорите, что «Мерседес» делает чемпионат мира скучным, я должен вас поправить. Скучным его делают те, кто не поспевает за ним», — приводит слова Хауга GrandPX.
«Мерседес» уверенно лидирует в Кубке конструкторов после трёх этапов сезона-2020. В активе команды 121 очко против 55 баллов у «Ред Булл». Льюис Хэмилтон одержал две победы, Валттери Боттас – одну.
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