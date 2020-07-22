Тост выступил против идеи о полном запрете радиопереговоров в Ф-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост не поддержал идею экс-пилота MotoGP Штефана Брадля, который предложил организаторам чемпионата Формулы-1 полностью запретить радиообмен между командами и гонщиками.

«Я хочу, чтобы в конечном счёте побеждали пилоты. Безусловно, они часть команды, но именно гонщики должны принимать решения. В MotoGP у пилотов гораздо больше возможностей для этого, чем в Формуле-1, как и шансов на победу», — приводит слова Брадля GPblog.

Тост уверен, что этот запрет ничего не принесёт.

«Отмена радиообмена не сделает гонки более захватывающими. Вы можете устроить так, чтобы у пилотов было меньше возможностей для регулировки настроек, но они будут столь же эффективными. Наши гонщики достаточно хорошо обучены. Они знают, что могут сделать сами. Пит-радио фактически используется, когда дело доходит до тонких настроек», — заявил Тост.