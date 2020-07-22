На Гран-при России появится фан-сектор «Мерседеса»

Болельщики команды Формулы-1 «Мерседес» могут приобрести билеты в фан-сектор команды на Гран-при России, сообщает пресс-служба «Росгонок». Во время российского этапа Формулы-1 на «Сочи Автодроме» вновь будет открыт сектор для поклонников Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.



Фан-зона расположится в 201-м секторе Главной трибуны напротив гаражей немецкой команды. Отсюда болельщики увидят пит-стопы и работу механиков «Мерседеса», все подробности старта и финиша гонки, а также самые яркие моменты церемонии открытия и подиума.



Билеты в фан-сектор сильнейшей команды Формулы-1 последних лет можно приобрести на официальном сайте «Сочи Автодрома».



Развлекательный уик-энд Гран-при России—2020 пройдёт на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября.