Итальянский журналист: «Феррари» стала жертвой шпионажа, только у неё легальный двигатель

Команда «Феррари» пострадала от шпионажа, утверждает журналист Corriere della Sera Джорджо Терруцци. По его словам, информация о нарушениях с мотором «Скудерии» в 2019 году была собрана не вполне легальным образом, именно поэтому последовавшее соглашение с Международной автомобильной федерацией (ФИА) до сих пор держится в тайне.
Как отмечает Терруцци, расследование началось после того, как в ФИА были переданы данные от инсайдера внутри команды. При этом из-за способа, которым сведения были получены, «Феррари» не стали признавать виновной в нарушении, а лишь вынесли предписание устранить его. Но последствия для «Скудерии» оказались куда серьёзнее, так как ради этого им пришлось полностью менять аэродинамику. Аэропакет «Феррари» попросту был не способен работать с силовой установкой, которая сильно потеряла в мощности.
Также итальянский журналист пишет, что ФИА фактически не может провести аналогичную проверку в других командах. Именно поэтому он называет «Феррари» единственным коллективом в пелотоне с легальным двигателем.
«Чтобы подтвердить это, нужны доказательства, а их можно добыть только с помощью шпионажа или если кто-то решит самостоятельно признаться», — заключает Терруцци.
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