В Формуле-Е спустя год ответили на критику со стороны Марко

Исполнительный директор Формулы-Е Джейми Рейгл прокомментировал критику со стороны консультанта «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, который резко отозвался об электросерии ещё год назад.

Тогда Марко заявил, что «Ред Булл» не может быть заинтересован в участии в таком проекте. Он сказал: «Мы чистые гонщики. Для нас Формула Е — это просто повод для автомобильной промышленности уйти от дизельного скандала».



Рейглу, который назначен на пост исполнительного директора Формулы-Е в сентябре 2019 года, недавно передали эти слова Марко. Он решил ответить на них, припомнив также цитату Чейза Кэри, заявившего, что электросерия не является угрозой для Формулы-1.



«Мы верим, что мы раздвигаем границы. Если вы посмотрите на количество производителей в нашем чемпионате, пилотов, насколько они конкурентоспособны… Для меня это и есть определение гонок.

Мое личное убеждение состоит в том, что мир достаточно велик для нескольких автоспортивных чемпионатов. Я польщён, раз Чейз и Марко думают, что они должны говорить о нас», — цитирует Рейгла GrandPX.