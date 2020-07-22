«Пирелли» привезёт на Гран-при России самые мягкие составы резины

Пресс-служба «Пирелли» опубликовала номера составов, которые команды Формулы-1 смогут использовать на Гран-при Тосканы и России. Они традиционно маркированы от 1 до 5. На Гран-при Тосканы команды смогут использовать самые жёсткие составы, а на «Сочи Автодроме», наоборот, самые мягкие.

Фото доступно на странице Pirelli Motorsport в «Твиттере».

Дебют Гран-при Тосканы состоится на трассе в Муджелло с 11 по 13 сентября. Название выбрано в честь региона в Италии. А Гран-при России пройдёт на автодроме в Сочи с 25 по 27 сентября.



Чемпионат мира Формулы-1 стартовал 3 июля на «Ред Булл Ринге». На трассе в Шпильберге прошёл и второй этапа сезона — Гран-при Штирии. После этого чемпионат переместился в Венгрию. Далее в календаре запланированы два этапа на «Сильверстоуне» (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии, а также гонка в Монце.