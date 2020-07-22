Туррини: «Феррари» станет больше прислушиваться к Рори Бирну

Итальянский журналист Лео Туррини считает, что теперь «Феррари» будет больше прислушиваться к советам конструктора Рори Бирна.



«Я хотел бы отметить тот акцент, что есть в пресс-релизе „Феррари“. Команда будет прислушиваться к советам Рори Бирна, южноафриканского конструктора болидов, на которых выигрывал Шуми. Он гений. Да, ему много лет, но старая курица даёт хороший бульон, во всяком случае, я надеюсь. Он всегда оставался в „Феррари“, но его мало слушали. Теперь им придётся прислушаться, учитывая катастрофическую ситуацию с SF1000», — написал Лео Туррини в своём блоге.



Напомним, Рори Бирн вернулся в команду в качестве консультанта в 2015 году. Именно Бирн конструировал чемпионские болиды итальянской команды с 2000 по 2004 годы, на его счету также чемпионские болиды Михаэля шумахера во времена выступлений немца в «Бенеттоне».