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Источник: «Нюрбургринг» близок к проведению этапа Формулы-1 в сезоне-2020

Источник: «Нюрбургринг» близок к проведению этапа Формулы-1 в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Гран-при Германии на «Нюрбургринге» может вернуться в календарь Формулы-1 сезона 2020 года, сообщает RaceFans. По информации источника, Гран-при Германии окажется в следующей партии гонок, которые будут добавлены к календарю нынешнего сезона. Представитель трассы подтвердил, что организаторы гонки ведут переговоры с Формулой-1.

В настоящий момент подтверждено проведение десяти этапов чемпионата, десятой гонкой сезона станет Гран-при России, который состоится 27 сентября.

«Нюрбургринг» станет одной из трёх трасс, которые войдут в календарь после гонки в Сочи. Сообщается, что все эти три трассы не должны были войти в календарь 2020 года. Ожидается, что помимо Гран-при Германии будут объявлены Гран-при Португалии на трассе в Алгарве и ещё один итальянский этап — на трассе в Имоле. С 1981 по 2006 год на этом автодроме проводился Гран-при Сан-Марино.

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