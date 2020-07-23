ФИА вручила Федерации Красного Креста чек на € 2 млн в рамках борьбы с пандемией

Президент ФИА Жан Тодт вручил генеральному секретарю Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Ягану Чапагену чек на сумму почти € 2 млн в качестве гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт ФИА.
Средства были собраны на благотворительном онлайн-аукционе, организованном ФИА и аукционным домом «Сотбис».
Благотворительный аукцион проходил с 15 по 22 июня под баннером #RaceAgainstCovid и собрал € 1 млн за счёт продажи памятных вещей от известных пилотов.Такую же сумму выделила ФИА из своего фонда.
«Я рад вручить чек на сумму почти € 2 млн. Спасибо всем, кто сделал это возможным. В эти трудные времена здоровье, мобильность и спорт должны идти вместе. Мы объединяем усилия в борьбе с пандемией COVID-19, и наша сеть спортивных и мобильных клубов ФИА будет играть важную роль в этих коллективных усилиях», — подчеркнул Жан Тодт.
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