Механики подарили Ферстаппену сломанные им элементы подвески
Нидерландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил особенный подарок от своих механиков после финиша Гран-при Венгрии. Механики вручили Максу детали подвески, сломанной им на утсановочном круге гонки.
Посмотреть видео можно в «твиттере» команды Формулы-1 «Ред Булл».
Макс Ферстаппен потерял контроль над болидом во время установочного круга и врезался передней левой стороной в отбойник. Голландец сумел покинуть место аварии и добраться до стартовой решётки, где механики «Ред Булл» приступили к ремонту автомобиля. Вопреки опасениям пилота и команды механики успели заменить повреждённые детали, с трудом уложившись в дедлайн.
Ферстаппен финишировал в Гран-при Венгрии на второй позиции.
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