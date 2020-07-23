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Механики подарили Ферстаппену сломанные им элементы подвески

Механики подарили Ферстаппену сломанные им элементы подвески
Авто / Формула-1 0

Нидерландский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил особенный подарок от своих механиков после финиша Гран-при Венгрии. Механики вручили Максу детали подвески, сломанной им на утсановочном круге гонки.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды Формулы-1 «Ред Булл».

Макс Ферстаппен потерял контроль над болидом во время установочного круга и врезался передней левой стороной в отбойник. Голландец сумел покинуть место аварии и добраться до стартовой решётки, где механики «Ред Булл» приступили к ремонту автомобиля. Вопреки опасениям пилота и команды механики успели заменить повреждённые детали, с трудом уложившись в дедлайн.

Ферстаппен финишировал в Гран-при Венгрии на второй позиции.

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