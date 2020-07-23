Марко: странно, что ФИА дала «Мерседесу» зелёный свет на разработку DAS

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что его команда по-прежнему раздумывает над созданием собственной системы DAS, аналогичной той, что использует «Мерседес».
«Наибольшее преимущество DAS в том, что она позволяет гораздо проще прогревать шины. Поэтому на рестартах «Мерседес» сейчас существенно лучше. Из-за того, что в этом году большинство гонок пройдёт в Европе, где уже не очень жарко, преимущество от DAS только увеличивается.
Мы обсуждаем планы по разработке собственной системы. Но на это уйдёт какое-то время. Мы хотим не воссоздать её, а улучшить.
В следующем году DAS уже будет запрещена. И я нахожу эту ситуацию странной. Ведь ФИА всё-таки дала «Мерседесу» зелёный свет на разработку системы. Может быть, следует создать комитет, чтобы мы могли принимать более нейтральные решения в будущем», – приводит слова Марко GPblog.
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