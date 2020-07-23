Льюис Хэмилтон решил привлечь внимание к проблеме лесных пожаров в России

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма» поделился записью сообщества Karmagawa, на котором запечатлены лесные пожары в Сибири. Таким образом пилот «Мерседеса» решил привлечь внимание общественности к проблеме, с которой ежегодно сталкивается Россия.



В оригинальной записи указывается, что, по данным Greenpeace Russia, лесные пожары в России уничтожили площадь, большую чем территория Греции, — 19 млн гектаров.



Хэмилтон сопроводил эту запись эмодзи с разбитым сердцем.

Напомним, Льюис выиграл две из трёх гонок сезона-2020 года. Он возглавляет личный зачёт чемпионата мира, имея в активе 63 очка. Его напарник Валттери Боттас (58) занимает вторую строчку. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (33) – третий.