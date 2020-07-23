«Не думай, какой у тебя цвет кожи». Экклстоун ответил Хэмилтону на обвинения в невежестве

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун обратился к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону после его слов о том, что не желающие активно бороться с расизмом люди проявляют невежество. В частности, шестикратный чемпион адресовал это послание Марио Андретти и Джеки Стюарту.



«Льюис мог бы начать с информирования о том, что люди с цветом кожи, отличным от белого, работают в командах и получают одинаковые с другими возможности.



Льюис, ты утверждаешь, что я необразован и невежественен. У меня такой же уровень образования, как и у тебя. Хотя я учился в школе во время последней войны, и не всегда это было в лучших условиях.



Тебе повезло, потому что, если бы я получил надлежащее образование, возможно, Формула-1 не была бы такой. Ты используешь её, чтобы получать выгоду. Я тоже в своё время преуспел в этом. Но я зарабатывал деньги ещё до того, как оказался в Формуле-1.



Когда ты выиграешь ещё один чемпионат, это будет благодаря твоему таланту и тому, что смог оказаться в нужном месте в нужное время. Как и большинство успешных людей, тебе немного повезло, и ты много работал. Но ты особый гонщик и особенный человек.



Не думай о том, какой у тебя цвет кожи. Думай о том, какого цвета твой разум. Мы все двигаемся одинаково. Мы должны думать так же. Не завидовать другим. Просто совершенствоваться и навёрстывать упущенное. Мы все чем-то отличаемся.



Некоторые из нас ниже, выше, стройнее, крупнее, лучше выглядят. Вот что мы имеем в итоге. Используйте это, чтобы удовлетворить себя, но не для того, чтобы причинять боль другим. Мы все родились одним путём, именно так мы и должны жить», — цитирует Экклстоуна Daily Express.

«Учиться никогда не поздно». Хэмилтон обвинил Марио Андретти в невежестве