Звезда фильмов для взрослых, оставившая автоспорт, хочет вернуться в гонки

Австралийка Рене Грейси, оставившая в своё время автоспорт и начавшая сниматься в фильмах для взрослых, заявила, что заработала достаточно денег на новом поприще и теперь готова вернуться в гонки.



Сейчас доход Грейси составляет около $ 18 тыс. в неделю. Он позволит ей финансировать собственную гоночную команду, как отмечает 25-летняя девушка, «не беспокоясь о поломке машины и о бюджете». Правда, Рене не уверена, что в автоспорте её примут с распростёртыми объятиями.



«Я знаю, они могут попытаться, но не могу поверить, что спортивные администраторы не разрешат мне участвовать в гонках. Только не в 2021 году, когда во всём мире творится социальная несправедливость», — цитирует Грейси The Sun.

Из пилотессы — в фильмы для взрослых. 8 неожиданных уходов из гонок в совсем другие сферы Теперь Грейси зарабатывает по $ 25 тыс. в неделю, за год закрыла ипотеку и ни о чём не жалеет. И папа не ругает.

Гонками Грейси занялась в относительно зрелом возрасте, но уже в 18 лет дебютировала в австралийском Кубке «Порше Каррера» и стала первой девушкой в истории этого первенства.



Когда Рене осталась без спонсорского бюджета и потеряла место в команде, она решила начать зарабатывать, продавая свои откровенные фото и видео.