Звезда фильмов для взрослых, оставившая автоспорт, хочет вернуться в гонки

Австралийка Рене Грейси, оставившая в своё время автоспорт и начавшая сниматься в фильмах для взрослых, заявила, что заработала достаточно денег на новом поприще и теперь готова вернуться в гонки.
Сейчас доход Грейси составляет около $ 18 тыс. в неделю. Он позволит ей финансировать собственную гоночную команду, как отмечает 25-летняя девушка, «не беспокоясь о поломке машины и о бюджете». Правда, Рене не уверена, что в автоспорте её примут с распростёртыми объятиями.
«Я знаю, они могут попытаться, но не могу поверить, что спортивные администраторы не разрешат мне участвовать в гонках. Только не в 2021 году, когда во всём мире творится социальная несправедливость», — цитирует Грейси The Sun.
Гонками Грейси занялась в относительно зрелом возрасте, но уже в 18 лет дебютировала в австралийском Кубке «Порше Каррера» и стала первой девушкой в истории этого первенства.
Когда Рене осталась без спонсорского бюджета и потеряла место в команде, она решила начать зарабатывать, продавая свои откровенные фото и видео.
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