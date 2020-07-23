Албон: за время карьеры у меня не было неприятного опыта с проявлениями расизма
Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который родился и вырос в Лондоне, но наполовину является тайцем, заявил, что в своей гоночной карьере ему не приходилось сталкиваться с проявлениями расизма.
«Мне повезло, потому что я рос в основном в Англии. Лично у меня за время карьеры пилота не было неприятного опыта с проявлениями расизма, но я хочу оказать поддержку в борьбе с ним. У нас есть платформа, через которую мы можем достучаться до многих людей, и мы должны использовать это», — приводит слова Албона GPBlog.
Напомним, в сезоне-2020 Формула-1 запустила новый проект под названием We Race As One. Суть инициативы состоит в том, чтобы через спорт продвигать идеи борьбы с пандемией коронавируса и глобальным неравенством.
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