Албон: за время карьеры у меня не было неприятного опыта с проявлениями расизма

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который родился и вырос в Лондоне, но наполовину является тайцем, заявил, что в своей гоночной карьере ему не приходилось сталкиваться с проявлениями расизма.



«Мне повезло, потому что я рос в основном в Англии. Лично у меня за время карьеры пилота не было неприятного опыта с проявлениями расизма, но я хочу оказать поддержку в борьбе с ним. У нас есть платформа, через которую мы можем достучаться до многих людей, и мы должны использовать это», — приводит слова Албона GPBlog.



Напомним, в сезоне-2020 Формула-1 запустила новый проект под названием We Race As One. Суть инициативы состоит в том, чтобы через спорт продвигать идеи борьбы с пандемией коронавируса и глобальным неравенством.