«Жизнь на этом не закончится». Квят — о гипотетическом расставании с «Ред Булл»

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о своих выступлениях в квалификациях и на стартах гонок, а также рассказал, что будет делать, если «Ред Булл» не продлит с ним контракт.



«Одна гонка была, где мне не удалось понять поведение машины, в Будапеште, так что я не вижу смысла бить тревогу. Подобные сессии случаются. Это нормально, ничего страшного. В гонке я себя чувствую комфортно, а очки дают в воскресенье.



Прибавить агрессии на старте? Не думаю, последние гонки был отличный старт, иногда хороший, иногда не очень. Вам легко говорить из дома про агрессию. Важно остаться в гонке. У меня есть свой путь, свой план, я знаю, когда нужно рисковать, а когда нет. Гонка длинная. Скорее на старте можно проиграть, чем выиграть.

Что буду делать, если «Ред Булл не продлит контракт? Не нужно быть такими негативными. Если это и произойдёт, то жизнь на этом не заканчивается, я об этом точно знаю», — рассказал Квят в видеоинтервью F1News.