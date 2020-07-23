Норрис: «Уильямс» способен выбивать нас в борьбе за второй и третий сегменты квалификации
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о прогрессе команды «Уильямс».
«Очень рад за Джорджа Расселла, у него в этом сезоне есть как минимум шанс побороться. Жаль, что в прошлом году с ним получилось именно так. Отличный парень, мы прекрасно общаемся, и он очень быстрый гонщик. Обидно было наблюдать за его результатами в прошлом году.
»Уильямс" уже на тестах продемонстрировал огромный прогресс, они были не так далеко от «Макларена». По нашим расчётам, они станут нашими конкурентами и способны выбивать нас в борьбе за второй и третий сегменты квалификации. Джордж отлично себя проявляет, очень здорово, что «Уильямс» вернулся в борьбу за позиции", — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.
- 23 июля 2020
-
21:57
-
20:55
-
19:22
-
18:36
-
17:54
-
16:35
-
15:54
-
14:52
-
13:56
-
13:02
-
11:48
-
09:44
-
09:00
-
08:25
-
00:55
-
00:50
- 22 июля 2020
-
23:58
-
22:34
-
20:53
-
19:54
-
18:52
-
17:27
-
16:51
-
15:46
-
14:53
-
14:36
-
14:00
-
12:55
-
12:51
-
12:24
-
11:59
-
11:31
-
10:01
-
09:31
-
01:01
Партнерский контент