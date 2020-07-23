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Норрис: «Уильямс» способен выбивать нас в борьбе за второй и третий сегменты квалификации

Норрис: «Уильямс» способен выбивать нас в борьбе за второй и третий сегменты квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о прогрессе команды «Уильямс».

«Очень рад за Джорджа Расселла, у него в этом сезоне есть как минимум шанс побороться. Жаль, что в прошлом году с ним получилось именно так. Отличный парень, мы прекрасно общаемся, и он очень быстрый гонщик. Обидно было наблюдать за его результатами в прошлом году.

»Уильямс" уже на тестах продемонстрировал огромный прогресс, они были не так далеко от «Макларена». По нашим расчётам, они станут нашими конкурентами и способны выбивать нас в борьбе за второй и третий сегменты квалификации. Джордж отлично себя проявляет, очень здорово, что «Уильямс» вернулся в борьбу за позиции", — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.

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