Зафнауэр назвал причины, которые заставят его оставить Переса в «Рейсинг Пойнт»

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, что может его заставить оставить в команде Серхио Переса, на место которого активно сватают Себастьяна Феттеля.
«Мне кажется, тот факт, что у него есть подписанный контракт, станет ключевым фактором в вопросе его сохранения. Но понимаю, почему вы задаёте такие вопросы. Серхио был предан нам, он с нами уже много лет, и он отличный пилот. Перес хорошо работает с Лэнсом Строллом и помогает ему. Уверен, все эти факторы сыграют роль при принятии решения», — приводит слова функционера RaceFans.
Напомним, по завершении сезона-2020 четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет «Феррари». Возможный переход в «Рейсинг Пойнт» («Астон Мартин»), остаётся для немца едва ли не единственным вариантом продолжения карьеры.
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