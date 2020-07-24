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Райкконен объяснил, что такое BWOAH, и назвал свой любимый напиток

Райкконен объяснил, что такое BWOAH, и назвал свой любимый напиток
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира Формулы-1 2007 года, пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, объяснил, что значит короткое выражение BWOAH, которое он использует, отвечая на вопросы, а также рассказал о своём любимом напитке.

«Что значит BWOAH? Не знаю, это просто что-то, чтобы начать предложение. Я не обращал на это внимание, пока на это не стали обращать внимание другие. Уверен, что если бы люди к себе прислушивались, то поняли бы, что говорят много странных вещей.

Мой любимый напиток? Пока это вода, что касается мороженого, то больше всего люблю ванильно-шоколадное", — приводит слова Райкконена Reddit.

Напомним, Кими Райкконен является самым возрастным пилотом в пелотоне. На данный момент неизвестно, продолжит ли он карьеру в 2021 году.

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