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В «Мерседесе» пообещали развивать DAS, несмотря на её запрет с 2021-го

В «Мерседесе» пообещали развивать DAS, несмотря на её запрет с 2021-го
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заверил, что в команде продолжат работу по развитию системы рулевого управления DAS, несмотря на то что со следующего сезона её использование окажется под запретом.

«Для нас это по-прежнему новая система. Мы продолжаем узнавать, где и когда она приносит нам максимальное преимущество. Мы пока точно не знаем, как именно будем развивать её. Для нас это не закрытая книга, и мы, надеюсь, выжмем ещё больше из системы, если сможем быстро учиться в предстоящих гонках», — приводит слова Эллисона Autosport.

После трёх этапов сезона «Мерседес» возглавляет общий зачёт Кубка конструкторов. На счету команды 121 очко — на 66 больше, чем у «Ред Булл», занимающего второе место.

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