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Стали известны даты этапов Ф-1 на «Нюрбургринге», «Портимао» и «Имоле»

Стали известны даты этапов Ф-1 на «Нюрбургринге», «Портимао» и «Имоле»
Авто / Формула-1 0

В Формуле-1 определились с датами этапов на автодромах «Нюрбургринг», «Портимао» и «Имола». Ранее стало известно, что гонки на этих трассах пополнят календарь сезона-2020, однако официально об этом ещё не объявлено.

По информации RTL, Гран-при на «Нюрбургринге» пройдёт с 9 по 11 октября, «Портимао» примет участников с 23 по 25 октября, а Имола — с 31 октября по 1 ноября.

Последняя гонка Ф-1 на Нюрбургринге состоялась в 2013 году. Её выиграл Себастьян Феттель, который выступал тогда за «Ред Булл». В Имолу Формула-1 последний раз приезжала в 2006 году, а в «Портимао» этапов чемпионата не было никогда.

Напомним, после трёх этапов сезона личный зачёт возглавляет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который на пять очков опережает напарника Валттери Боттаса.

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