Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон обошёл Шумахера по титулам
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Феррари») сказал, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон («Мерседес») обошёл Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов. Напомним, Шумахер — самый титулованный гонщик в истории Ф-1, на его счету семь чемпионств, у Хэмилтона на один титул меньше.
«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойдённым. Конечно, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы определить причины и двигаться дальше», — приводит слова Феттеля GP Blog.
После трёх этапов сезона-2020 на счету Феттеля девять очков. У его напарника Шарля Леклера 18 очков.
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