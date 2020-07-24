Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон обошёл Шумахера по титулам

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель («Феррари») сказал, что не хочет, чтобы Льюис Хэмилтон («Мерседес») обошёл Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов. Напомним, Шумахер — самый титулованный гонщик в истории Ф-1, на его счету семь чемпионств, у Хэмилтона на один титул меньше.

«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойдённым. Конечно, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы определить причины и двигаться дальше», — приводит слова Феттеля GP Blog.

После трёх этапов сезона-2020 на счету Феттеля девять очков. У его напарника Шарля Леклера 18 очков.