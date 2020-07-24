Абитебуль: Алонсо говорит «Рено» — парни, забудьте о 2021-м

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о подходе, который исповедует двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который сезоны 2021 и 2022 годов проведёт в заводской команде французского производителя.
По словам Абитебуля, Алонсо советует «Рено» не уделять слишком много внимания подготовке к сезону-2021 и сосредоточить усилия на 2022-м, когда в силу вступит новый технический регламент.
«Для него значение имеет лишь 2022-й. Он почти не интересуется тем, что будет в 2021-м.
Он будет выступать за нас в 2021-м. Можно подумать, что он как следует хочет убедиться, что мы будем максимально конкурентоспособны. Но на самом деле он говорит: парни, забудьте о 2021-м. Не то чтобы мы не собираемся хорошо выступить, но все мысли уже о 2022-м», — приводит его слова RaceFans.
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