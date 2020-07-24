Формула-1 отменит Гран-при США, Мексики и Бразилии в 2020-м
В Формуле-1 из-за ситуации с распространением коронавируса отказались от проведения этапов в США, Мексике и Бразилии в 2020 году. Об этом сообщает BBC.
Ранее сообщалось, что календарь Формулы-1 сезона-2020 дополнят этапы на «Нюрбургринге», «Портимане» и «Имоле». Именно эти гонки и заменят в календаре США, Мексику и Бразилию, но в другие даты.
Также сообщается, что в Ф-1 окончательно отказались от планов провести в 2020 году Гран-при Канады, который изначально должен был пройти в июне.
Полный календарь сезона в настоящее время не сформирован, однако в Формуле-1 рассчитывают провести не менее 16 этапов в сезоне-2020. Ожидается, что в конце года пройдут этапы в Азии: две гонки в Бахрейне и одна в Абу-Даби.
Стали известны даты этапов Ф-1 на «Нюрбургринге», «Портимане» и «Имоле»
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