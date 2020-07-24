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Росберг: нынешняя «Феррари» — это катастрофа

Росберг: нынешняя «Феррари» — это катастрофа
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг, оценивая результаты Гран-при Венгрии, назвал нынешнюю форму «Феррари» катастрофической. Напомним, четырёхкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель занял шестое место в гонке на «Хунгароринге», а его напарник Шарль Леклер стал 11-м.

«Феттель не мог добиться в той гонке чего-то большего, чем шестое место. Также посмотрите, где закончил гонку Шарль Леклер — за пределами очковой зоны. Нынешняя форма «Феррари» катастрофическая», — приводит слова Росберга GP Blog.

После трёх этапов сезона «Феррари» занимает лишь пятое место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 27 очков. У «Мерседеса», возглавляющего общий зачёт, 121 очко. Следующий этап — Гран-при Великобритании, он пройдёт с 31 июля по 2 августа.

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