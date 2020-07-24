Состояние Дзанарди ухудшилось, он переведён в отделение интенсивной терапии

Состояние ветерана автоспорта Алекса Дзанарди ухудшилось, сообщает Motorsport. 53-летний гонщик переведён в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Милана. Врачи констатируют, что Дзанарди нестабилен.
21 июля стало известно, что Алекс переведён в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации, но, судя по всему, уже там ему стало хуже.
Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.
Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.
- 24 июля 2020
-
18:39
-
17:25
-
16:18
-
14:53
-
14:21
-
13:10
-
12:12
-
11:20
-
10:10
-
09:11
-
01:03
- 23 июля 2020
-
23:50
-
22:38
-
21:57
-
20:55
-
19:22
-
18:36
-
17:54
-
16:35
-
15:54
-
14:52
-
13:56
-
13:02
-
11:48
-
09:44
-
09:00
-
08:25
-
00:55
-
00:50
- 22 июля 2020
-
23:58
-
22:34
-
20:53
-
19:54
-
18:52
-
17:27