Состояние Дзанарди ухудшилось, он переведён в отделение интенсивной терапии

Состояние ветерана автоспорта Алекса Дзанарди ухудшилось, сообщает Motorsport. 53-летний гонщик переведён в отделение интенсивной терапии в одну из больниц Милана. Врачи констатируют, что Дзанарди нестабилен.

21 июля стало известно, что Алекс переведён в специализированный центр восстановления и функциональной реабилитации, но, судя по всему, уже там ему стало хуже.

Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.