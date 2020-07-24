В «Ред Булл» отложили идею с развитием DAS
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что в команде пока отложили идею с развитием системы DAS. По словам функционера, сейчас перед коллективом стоят иные задачи.
«Мы исследуем и проверяем каждое направление развития, чтобы догнать «Мерседес». Наша цель заключается не в том, чтобы увязнуть в небольших проектах, а в том, чтобы понять, где можно развить машину. Для начала нам необходимо разобраться с нашим шасси, поэтому вопрос с системой DAS пока с повестки дня снят», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, «Ред Булл» не лучшим образом начал сезон и значительно уступает в скорости «Мерседесу». Более того, реальную борьбу австрийской команде могут навязать пилоты «Рейсинг Пойнт».
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