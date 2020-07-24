Тодт поддержал пилотов, которые не становятся на колено
Глава ФИА Жан Тодт не осуждает гонщиков, которые не становятся на колено во время акций в поддержку борьбы с расизмом. По словам функционера, в Формуле-1 главенствуют демократические принципы и каждый волен выражать свою позицию так, как сочтёт нужным.
«Есть пилоты, которые могут хотеть стать на колено, а есть те, кто придерживается таких же антирасистских убеждений, но не хочет выражать свою позицию таким образом. Это и есть свобода, это демократия, и мы должны быть абсолютно уверены, что эти принципы уважаются», — приводит слова Тодта Scroll.in.
Напомним, перед стартом гонок чемпионата мира Формулы-1 пилоты проводят церемонию, посвящённую борьбе с расизмом. При этом часть спортсменов не становятся на колено, в их числе и Даниил Квят.
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