Тодт поддержал пилотов, которые не становятся на колено

Глава ФИА Жан Тодт не осуждает гонщиков, которые не становятся на колено во время акций в поддержку борьбы с расизмом. По словам функционера, в Формуле-1 главенствуют демократические принципы и каждый волен выражать свою позицию так, как сочтёт нужным.

«Есть пилоты, которые могут хотеть стать на колено, а есть те, кто придерживается таких же антирасистских убеждений, но не хочет выражать свою позицию таким образом. Это и есть свобода, это демократия, и мы должны быть абсолютно уверены, что эти принципы уважаются», — приводит слова Тодта Scroll.in.

Напомним, перед стартом гонок чемпионата мира Формулы-1 пилоты проводят церемонию, посвящённую борьбе с расизмом. При этом часть спортсменов не становятся на колено, в их числе и Даниил Квят.