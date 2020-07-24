Марко рассказал о главной проблеме болида «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что в команде определили проблему, которая мешает бороться за победы на старте сезона-2020. По словам функционера, трудности лежат в плоскости аэродинамики.

«После подробного исследования мы можем сказать, что проблема болида кроется в аэродинамике. Что-то не так с воздушным потоком. Да, некоторые детали гнутся, но воздушный поток срывается и по другим причинам. Например, потому что мы плохо скопировали нос «Мерседеса».



Мы знаем, что работает, а что нет. Мы можем развиваться, отталкиваясь от этой информации. Пытаемся исправить ошибки как можно быстрее. Именно потому мы не устанавливаем все новые детали сразу. Мы пробуем обновлённые элементы один за одним, чтобы распознать, где кроется ошибка», — приводит слова Хельмута Марко портал Auto Motor und Sport.

Напомним, после трёх этапов чемпионата мира «Ред Булл» уступает «Мерседесу» в общем зачёте Кубка конструкторов уже 66 очков.