«Нюрбургринг» хочет в будущем чередовать немецкий этап Формулы-1 с «Хоккенхаймрингом»

Управляющий директор «Нюрбургринга» Мирко Маркфорт выразил надежду, что появление трассы в календаре 2020 года приведёт к возвращению серии в Германию. По мнению Макрофта, лучшим решением стало бы чередование немецкого этапа на двух автодромах — «Нюрбургринге» и «Хоккенхаймринге».
«Мы всегда были в контакте с Формулой-1. В последние несколько недель слухи стали появляться всё чаще. Слава богу, мы пришли к соглашению, которое будет справедливым для обеих сторон. Лучшей моделью для нас было бы альтернативное решение в будущем. Думаю, это помогло бы и нам, и Хоккенхайму. Пока концентрируемся на нынешнем сезоне и хотим подождать и посмотреть, что будет дальше. Будь то с нашими коллегами в Хоккенхайме или с нами, хорошо, что Германия полностью не исчезла из календаря серии, как это было до начала нынешнего сезона», — приводит слова Макрофта RaceFans.
- 25 июля 2020
-
14:43
-
13:53
-
12:56
-
11:37
-
10:08
-
00:39
- 24 июля 2020
-
23:30
-
21:58
-
20:58
-
20:08
-
18:39
-
17:25
-
16:18
-
14:53
-
14:21
-
13:10
-
12:12
-
11:20
-
10:10
-
09:11
-
01:03
- 23 июля 2020
-
23:50
-
22:38
-
21:57
-
20:55
-
19:22
-
18:36
-
17:54
-
16:35
-
15:54
-
14:52
-
13:56
-
13:02
-
11:48
-
09:44