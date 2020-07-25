Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Нюрбургринг» хочет в будущем чередовать немецкий этап Формулы-1 с «Хоккенхаймрингом»

«Нюрбургринг» хочет в будущем чередовать немецкий этап Формулы-1 с «Хоккенхаймрингом»
Авто / Формула-1 0

Управляющий директор «Нюрбургринга» Мирко Маркфорт выразил надежду, что появление трассы в календаре 2020 года приведёт к возвращению серии в Германию. По мнению Макрофта, лучшим решением стало бы чередование немецкого этапа на двух автодромах — «Нюрбургринге» и «Хоккенхаймринге».

«Мы всегда были в контакте с Формулой-1. В последние несколько недель слухи стали появляться всё чаще. Слава богу, мы пришли к соглашению, которое будет справедливым для обеих сторон. Лучшей моделью для нас было бы альтернативное решение в будущем. Думаю, это помогло бы и нам, и Хоккенхайму. Пока концентрируемся на нынешнем сезоне и хотим подождать и посмотреть, что будет дальше. Будь то с нашими коллегами в Хоккенхайме или с нами, хорошо, что Германия полностью не исчезла из календаря серии, как это было до начала нынешнего сезона», — приводит слова Макрофта RaceFans.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020