Ральф Шумахер считает, что Феттель может перейти в «Альфа Таури»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Себастьян Феттель может продолжить карьеру в «Альфа Таури».



«Себастьян начинал там. Франц Тост является его большим поклонником, как и доктор Хельмут Марко. Возможно, из этого что-то получится.



Многое будет зависеть от итогов протеста „Рено“. Я мог бы себе пресдтавить, что „Ред Булл“ в следующем году будет действовать другим путём и выставит на стартовую решётку четыре одинаковых болида.



Стоит отделить выступление Себастьяна Феттеля от „Феррари“ Как и ожидалось, болид „Феррари“ получился очень плохим. Но Себастьян с самого начала и до конца этапа опережал напарника по команде, смог выжать максимум из сложного болида и провести безупречную гонку», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.