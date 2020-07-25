За минувшую неделю в Формуле-1 не зафиксировали новых случаев коронавируса
Руководство Формулы-1 отчиталось о результатах проведённых тестов на коронавирус, сделанных в период с 16 по 23 июля. За неделю анализы были взяты у 1461 человека, и ни у кого из них не обнаружено опасного заболевания, сообщает официальный сайт ФИА.
В отчёте подчёркивается, что меньшее количество тестов объясняется тем, что в чемпионате наступила небольшая пауза. Перед этапами в Австрии и Венгрии в Ф-1 успевали делать 4–5 тыс. тестов за неделю.
Формула-1 и в дальнейшем намерена предоставлять информацию о результатах тестов и действовать в этом вопросе максимально прозрачно. С момента старта сезона в Ф-1 зафиксировано два случая коронавируса. Обе положительные пробы были взяты перед Гран-при Венгрии.
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