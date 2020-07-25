Погиб обладатель Кубка мира ФИА по бахам Фёдор Воробьёв

Сегодня, 25 июля, пресс-служба команды Zavidovo Racing Team сообщила о гибели обладателя Кубка мира ФИА по бахам Фёдора Воробьёва. Соответствующий пост размещён на официальной странице команды в социальной сети «Инстаграм».

Обстоятельства смерти спортсмена пока не раскрываются. Воробьёву было 47 лет. На протяжении долгого времени он выступал в ралли-рейдах. В минувшем году он вместе со штурманом Кириллом Шубиным выиграл Кубок мира по ралли-рейдам.

На трагическую новость отреагировал известный гонщик, победитель ралли «Дакар» 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин.

«Сегодня узнал о гибели Фёдора Воробьёва — пилота Zavidovo Racing Team. Фёдор был хорошим человеком, талантливым гонщиком и достойным соперником. Горжусь, что знал его», — написал Карякин на своей странице в «Фэйсбуке».