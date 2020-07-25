Погиб обладатель Кубка мира ФИА по бахам Фёдор Воробьёв

Сегодня, 25 июля, пресс-служба команды Zavidovo Racing Team сообщила о гибели обладателя Кубка мира ФИА по бахам Фёдора Воробьёва. Соответствующий пост размещён на официальной странице команды в социальной сети «Инстаграм».
Обстоятельства смерти спортсмена пока не раскрываются. Воробьёву было 47 лет. На протяжении долгого времени он выступал в ралли-рейдах. В минувшем году он вместе со штурманом Кириллом Шубиным выиграл Кубок мира по ралли-рейдам.
На трагическую новость отреагировал известный гонщик, победитель ралли «Дакар» 2017 года в зачёте квадроциклов Сергей Карякин.
«Сегодня узнал о гибели Фёдора Воробьёва — пилота Zavidovo Racing Team. Фёдор был хорошим человеком, талантливым гонщиком и достойным соперником. Горжусь, что знал его», — написал Карякин на своей странице в «Фэйсбуке».
- 25 июля 2020
-
20:56
-
19:59
-
18:54
-
17:48
-
16:13
-
16:02
-
14:43
-
13:53
-
12:56
-
11:37
-
10:08
-
00:39
- 24 июля 2020
-
23:30
-
21:58
-
20:58
-
20:08
-
18:39
-
17:25
-
16:18
-
14:53
-
14:21
-
13:10
-
12:12
-
11:20
-
10:10
-
09:11
-
01:03
- 23 июля 2020
-
23:50
-
22:38
-
21:57
-
20:55
-
19:22
-
18:36
-
17:54
-
16:35