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Тото Вольф: «Мерседес» не виноват, что чемпионат стал предсказуемым

Тото Вольф: «Мерседес» не виноват, что чемпионат стал предсказуемым
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил критикам, которые считают, что чемпионат Формулы-1 стал слишком скучным и предсказуемым по вине немецкой команды.

«Никто из нас ни на секунду не задумывается, что победа в чемпионате уже в кармане. Такие мысли могут легко сбить с победного ритма. Конечно, доминирование одной команды, будь-то „Феррари“ или „Ред Булл“, делало чемпионат скучным. Но команда, предпринимающая верные шаги, не виновата, что чемпионат становится предсказуемым», — приводит слова функционера Motorsport-Total.

Напомним, в сезоне-2020 победы доставались пока только пилотам «Мерседеса». На Гран-при Австрии первое место завоевал Валттери Боттас, а на Гран-при Штирии и Гран-при Венгрии успех был на стороне Льюиса Хэмилтона.

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