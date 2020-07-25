В Имоле нацелены на проведение этапа Формулы-1 и в 2021 году

Босс автодрома в Имоле Уберто Селватико Эстенсе признался, что он попытается гарантировать проведение этапа чемпионата Формулы-1 на трассе имени Энцо и Дино Феррари и в 2021 году.
Напомним, на фоне пандемии коронавируса и больших изменений в календаре сезона Имола впервые с 2006 года получила возможность принять гонку Формулы-1. Этап получит название Гран-при Эмилии-Романьи и пройдёт 31 октября — 1 ноября.
«Мы много лет преследовали цель провести этап и долгое время вели переговоры с Формулой-1. Теперь мы добились своего. Думаю, наследие нашего автодрома очень важно. Он знаменит в Формуле-1, и эта возможность появилась не только из-за пандемии. Формуле-1 необходимо возвращаться на исторические трассы. Мы попробуем получить возможность принять этап и в 2021 году, но это будет обсуждаться уже после гонки. Наши намерения ясны, нами движет страсть», — приводит слова Эстенсе Motorsport.
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