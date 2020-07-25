Цареградцев показал новый дрифт-кар для RDS GP

Красноярский дрифтер Аркадий Цареградцев показал новый проект, который подготовлен к сезону RDS GP 2020 года. Вместо Nissan Skyline GT-R R34 по прозвищу BadAss, на котором пилот выступал в последние годы, построен дрифт-кар на базе купе Nissan 370Z, который дебютировал на этапе в Рязани. Машина получила название BadAss VR-Z.
«Ура, мы с BadAss VR-Z наконец-то начинаем сезон RDS GP в составе команды — чемпиона Darkside x FailCrew! Мы прошли с ней длинный путь в максимально сжатые сроки от голого кузова до почти полностью завершённого проекта всего за пол года, где из болт-он решений были только стойки и рычаги. Я благодарен одной из лучших в мире инженерных команд «Одержимые Моторспорт» за воплощение технической части», — написал Цареградцев на своей странице в сети «ВКонтакте».
Фото: Аркадий Цареградцев
На второй этап RDS GP, который пройдёт в Нижнем Новгороде, дрифтер пообещал привезти машину в новой ливрее, при этом в оформлении BadAss VR-Z частично будет оставлен неокрашенный карбон.
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