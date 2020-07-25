В Бразилии возмущены отменой этапа Формулы-1 и грозят обратиться к юристам

Промоутер Гран-при Бразилии Тамаш Рохоний остался недоволен решением боссов Формулы-1 отменить этап чемпионата мира в Сан-Паулу в 2020 году. По словам функционера, односторонний разрыв соглашения предусмотрен лишь в случае форс-мажора, и он не исключает, что разбор дела перейдёт в юридическую плоскость.

«Конечно, отмена не стала для нас сюрпризом, но справедливости ради я должен сказать, что мы не можем смириться с названными причинами. Они говорят о коронавирусе в Бразилии, но говорить так о Бразилии — то же самое, что сравнивать Калифорнию и Флориду. Наша страна большая.

У нас есть данные по штату и городу Сан-Паулу, и это хорошие цифры. По большому счёту в пропорциональном отношении наши показатели лучше, чем в Великобритании. Разрыв соглашения возможен лишь в случае форс-мажора, но об этом сейчас речи нет. Мы обратимся к юристам, потому что речь идёт об огромных потерях как для всего муниципалитета, так и для моей компании. Только в этом году на модернизацию автодрома ушло $ 8 млн», — приводит слова Рохония Motorsport.