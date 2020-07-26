Риккардо высказался о перспективах Феттеля

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о карьерных перспективах четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» по завершении сезона-2020. Напомним, у немца по-прежнему нет контракта на следующий сезон.

«Большую часть карьеры Себастьян боролся за лидирующие позиции. Почти каждый год боролся если не за победу, то по крайней мере за подиумы. Если он перейдёт в команду из середины пелотона, это будет для него немного чужой территорией. Это требует более открытого подхода и терпения. Как бы то ни было, если он по-прежнему хочет выступать на топ-уровне, ему следует продолжить», — приводит слова Риккардо Stuff.co.nz.

Напомним, Риккардо по завершении сезона также сменит команду. С 2021 года он будет защищать цвета «Макларена».