Хэмилтон назвал «безумием» отсутствие фанатов на Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему будет непривычно выступать на Гран-при Великобритании при пустых трибунах. Отсутствие зрителей на этапе он назвал «безумием».
«Не увидеть фанатов на Гран-при Великобритании будет каким-то безумием. Фанаты делают Гран-при Великобритании особенным. Надеюсь, что в ходе сезона ситуация с болельщиками станет немного легче. Недавно я встретил в аэропорту толпу фанатов, этот недолгий момент придал мне много энергии. Эта встреча очень тронула меня», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPblog.
Напомним, на автодроме «Сильверстоун» в нынешнем сезоне пройдут две гонки. Первый этап запланирован на 31 июля — 2 августа. Это будет четвёртый Гран-при в 2020 году. После трёх этапов чемпионата общий зачёт возглавляет Льюис Хэмилтон.
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