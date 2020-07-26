Хэмилтон назвал «безумием» отсутствие фанатов на Гран-при Великобритании

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что ему будет непривычно выступать на Гран-при Великобритании при пустых трибунах. Отсутствие зрителей на этапе он назвал «безумием».

«Не увидеть фанатов на Гран-при Великобритании будет каким-то безумием. Фанаты делают Гран-при Великобритании особенным. Надеюсь, что в ходе сезона ситуация с болельщиками станет немного легче. Недавно я встретил в аэропорту толпу фанатов, этот недолгий момент придал мне много энергии. Эта встреча очень тронула меня», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPblog.

Напомним, на автодроме «Сильверстоун» в нынешнем сезоне пройдут две гонки. Первый этап запланирован на 31 июля — 2 августа. Это будет четвёртый Гран-при в 2020 году. После трёх этапов чемпионата общий зачёт возглавляет Льюис Хэмилтон.