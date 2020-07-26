Перес — о возможном переходе в «Ред Булл»: почему бы и нет?

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес допустил переход в «Ред Булл». По словам мексиканца, он готов конкурировать с лидером австрийской команды Максом Ферстаппеном.

«Готов ли я буду конкурировать с Максом Ферстаппеном в составе одной команды? Я убеждён, что в нашей работе надо быть готовым сражаться с кем угодно. Ты веришь в то, что ты лучший, один из лучших. Так что почему бы и нет», — приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, у Серхио Переса действует долгосрочный контракт с «Рейсинг Пойнт». Но в последнее время в СМИ ходят слухи, что мексиканца в команде заменит четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, у которого завершается контракт с «Феррари».

Ранее сообщалось, что в услугах Переса заинтересованы в «Альфа Ромео».