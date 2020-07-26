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Райкконен: сомневаюсь, что отношения Феттеля и «Феррари» так плохи, как говорят

Райкконен: сомневаюсь, что отношения Феттеля и «Феррари» так плохи, как говорят
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» экс-напарник Себастьяна Феттеля по «Феррари» Кими Райкконен усомнился, что отношения «Скудерии» и немецкого спортсмена настолько плохи, как об этом говорят. Чемпион мира 2007 года выразил уверенность, что итальянская команда вернёт былую мощь.

«Во время первого уик-энда чемпионата перекинулся с ним парой фраз, мы встретились незадолго до старта. Не знаю многого, и меня это не очень беспокоит. Сомневаюсь, что отношения Феттеля и „Феррари“ настолько плохи, как об этом говорят.

Когда принимаются такие решения, кажется, что команда провалилась. Но посмотрим, что будет дальше. Уверен, «Феррари» восстановится. Старт был непростым, но это сильная команда", — приводит слова Райкконена GPblog.

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