Тост: с Квятом нужно быть осторожным, а то он может поставить вам синяк

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о хобби Даниила Квята. Россиянин занимается боксом. По словам функционера, это помогает пилоту оставаться в хорошей форме. Тост отметил, что теперь Даниила стоит опасаться.
«Даниил занимается боксом, и он в отличной форме. С ним нужно быть осторожным, в противном случает он поставит вам синяк», — сказал Тост в интервью, размещённом на канале «Альфа Таури» в YouTube.
Отметим, интервью стало частью небольшого фильма, который снимался ещё до старта сезона. В 20-минутном ролике члены команды рассказывают, как готовились к чемпионату в условиях карантина и как преодолевали последствия пандемии.
Напомним, после трёх этапов чемпионата «Альфа Таури» занимает седьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 7 очков.
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