Феттель прокомментировал возвращение в календарь Ф-1 гонки на «Нюрбургринге»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мыслями о возвращении в календарь чемпионата гонки на автодроме «Нюрбургринг». По словам немца, это стало настоящим сюрпризом.

«Гран-при в Германии. Пилотировал на „Нюрбургринге“ трижды. Дважды завоевал там второе место, а в последний раз мне удалось победить. Уже интересно, какая там будет погода в октябре. Это будет определённо вызовом как для команд, так и для пилотов», — приводятся слова Феттеля на его официальном сайте.

Напомним, этап на «Нюрбургринге» получил название Гран-при Айфеля. Он пройдёт 9–11 октября. Германия получила возможность провести этап чемпионата мира Формулы-1 из-за пандемии коронавируса. Сначала не предполагалось, что в 2020 году эта страна примет этап Ф-1.