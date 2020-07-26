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Бинотто: нам нужно улучшить болид во всех областях

Бинотто: нам нужно улучшить болид во всех областях
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что команде удалось добиться прогресса в аэродинамической корреляции, однако над болидом ещё нужно много работать.

«Думаю, что обновления, которые мы привезли в Австрию, помогли нам улучшить корреляцию аэродинамики. Думаю, что теперь мы по крайней мере поняли эти моменты, однако наш дефицит с точки зрения производительности по-прежнему сохраняется. Нам не хватает скорости на прямой, не хватает скорости в поворотах. Думаю, что нам нужно улучшить наш болид во всех областях», — приводит слова Маттиа Бинотто RaceFans.

Команда «Феррари» по итогам трёх первых этапов чемпионата мира набрала 27 очков и занимает пятую позицию в Кубке конструкторов.

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