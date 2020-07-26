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Георгий Чивчян выиграл первый этап RDS GP

Георгий Чивчян выиграл первый этап RDS GP
Авто / Russian Drift Series 0

В Рязани на трассе Atron Circuit завершился первый этап российской дрифт-серии RDS GP, который ознаменовал официальное открытие дрифт-сезона в России.

По итогам парных заездов победителем этапа в Рязани стал действующий чемпион RDS GP красноярец Георгий Чивчян, выступающий на Nissan Silvia S15 команды «Форвард Авто». Второе место занял ещё один дрифтер из Красноярска Дамир Идиятулин на Toyota Altezza команды Fresh Auto Drift Team, а топ-3 дополнил очередной представитель Красноярска, победитель квалификации Евгений Лосев из команды Fail Crew на Toyota Mark II.

В командном зачёте первое место «Форвард Авто», второе — у Fail Crew, а тройку призёров замкнул коллектив Fresh Auto Drift Team.

Второй этап RDS GP пройдёт 8-9 августа в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо».

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